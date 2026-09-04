Радев и Фицо на четири очи в София: Следват важни разговори

Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Словашката република Роберт Фицо с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Фицо е на официално посещение в България. В рамките на церемонията словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин и поднесе венец.

Двамата министър-председатели бяха посрещнати с почетен караул. Прозвучаха химните на България и Словакия.

На церемонията присъстваха министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

След официалното посрещане Радев и Фицо ще проведат среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет.

Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

След срещата двамата премиери ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия.