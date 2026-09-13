Йотова и Фицо с общ сигнал за Украйна: Време е за дипломация
Президентът заяви, че конфликтът няма военно решение, а словашкият премиер открои малкото европейски лидери, които говорят открито за мир
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Президентът заяви, че конфликтът няма военно решение, а словашкият премиер открои малкото европейски лидери, които говорят открито за мир
В хода на разговорите двамата министри поставиха акцент върху опита на двете страни при развитието и усвояването на F-16 Block 70, както и върху изпъл...
Специално внимание отделиха на автомобилния сектор, високите технологии и изкуствения интелект
Словашкият премиер отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин
Двустранното сътрудничество, европейският дневен ред и международните предизвикателства ще бъдат сред основните теми
В една държава вече има участък, дълъг около 1,2 километра
Кой е основният заподозрян
Най-големият форум за бъдещето на градовете събира 25 000
Премиерът на Словакия обвинен в държавна измяна и тероризъм
Нов проект ще помогне за повишаване на капацитета в тази област
Единната валута улеснила бизнеса, гражданите и промени средата за инвеститорите
Словакия завършва на второ място в групата и ще играе бараж
МВнР реагира остро на оценки, които според ведомството поставят под въпрос европейския консенсус за РСМ
В последния си старт в Шаморин Петър Мицин финишира с време от 7:53.32 минути
Следващата проверка на водения от Иван Йованович тим на Гърция е във вторник, 10 юни на о-в Крит срещу България
Словашкият премиер заяви, че ЕС се нуждае от откровена дискусия за демокрацията
Георгиев обсъди със своя гост възможностите за задълбочаване на традиционно добрите икономически отношения
Премиерът на Словакия потвърди позицията на правителството, което отказва да изпраща военна помощ на Украйна
Готви списъци за изгонване на хора от Словакия
Говори Роберт Фицо