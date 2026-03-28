Фицо го загази

Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо, който беше обвинен в държавна измяна и терористична дейност от политическите си опоненти.

Причина стана прекъсванто на аварийните доставки на електроенергия за Украйна. Това от своя страна беше следствие от блокирането от Киев на нефтопровода „Дружба“.

ЕК обвини Словакия в дискриминация заради по-високите цени на горивата за чуждестранни шофьори

Проукраинската опозиционна партия „Свобода и солидарност“ се обяви срещу Фицо. Нейният лидер Бронислав Грюлинг поиска премиерът да бъде разследван не само за държавна измяна, но и за злоупотреба с власт, нечовешко отношение и дори терористична дейност, пише "Блиц".

Жалбата беше подкрепена от 13 000 словаци. Документът първо беше изпратен до Главната прокуратура, а след това предаден на полицията, което според опозицията потвърждава, че случаят няма да бъде потулен.

Самото оплакване се появи веднага след като Фицо обяви спирането на доставките на електроенергия за Украйна. Премиерът предупреди Киев за тази възможност, ако петролът по петролопровода „Дружба“ спре да се доставя на Словакия. На 23 февруари Фицо обяви, че страната му е спряла помощта за украинската енергийна система.

Бившият министър на правосъдието Мария Коликова също постави под въпрос законността на действията на Фицо. Тя твърди, че премиерът може да не е имал правомощията да вземе подобно решение и сега е важно да се разбере дали то е било „координирано с външни участници“.

