Французойка в критично състояние след зараза с хантавирус

Френска пътничка от круизния кораб MV Hondius е в критично състояние след избухването на зараза с хантавирус на борда, съобщава "People".

Жената е била свалена от кораба в Тенерифе, Испания, в неделя, 10 май, и транспортирана със самолет до Париж. Преди евакуацията ѝ тя е била прегледана от специалисти от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и испанските здравни власти, съобщи испанският здравен министър Хавиер Падиля Берналдес.

Според лекарите по това време симптомите ѝ не били „съвместими с хантавирус“. Жената разказала, че дни по-рано е имала пристъп на кашлица, който впоследствие изчезнал.

Медиците предположили, че състоянието ѝ се дължи на стрес, тревожност или нервно напрежение.

След като обаче напуснала кораба, тестовете показали положителен резултат за хантавирус.

„Не става дума за пациент, който се е чувствал зле и е криел симптомите си, за да се качи на самолета“, уточни министърът. По думите му именно по време на полета жената за първи път започнала да се чувства зле.

Световната здравна организация съобщи, че състоянието ѝ вече е „изключително критично“. В момента тя е изолирана в Париж, а здравните власти са проследили 22 души, които са били в контакт с нея.

Състоянието на френската пътничка идва на фона на още седем случая, за които се предполага, че са свързани със заразата на борда на круизния кораб MV Hondius. Според актуализация на Световната здравна организация от 6 май три от случаите вече са потвърдени лабораторно като хантавирус.

До момента трима пътници са починали. Смята се, че става дума за нидерландска двойка и германски гражданин, съобщава NBC News. Друг заразен пациент продължава лечението си в интензивно отделение в Южна Африка.

На 10 май всички останали пътници на кораба са били евакуирани в Тенерифе. Оттам един германски гражданин, един японски пътник и 20 британци са транспортирани до болницата Arrowe Park в Мърсисайд, Англия, където са поставени под карантина и преминават изследвания.

Четиринадесет испански пътници са били настанени във военна болница в Мадрид, където също са под задължителна карантина.

Други 26 души са били транспортирани до Нидерландия. Осем от тях са нидерландски граждани, които са се прибрали с медицински транспорт и ще останат под самоизолация в продължение на шест седмици, съобщава нидерландското външно министерство.

Останалите 18 пътници са от Индия, Германия, Аржентина, Белгия, Гърция, Португалия, Украйна, Гватемала, Филипините и Черна гора.

САЩ

Най-малко седем щата наблюдават жителите за евентуално излагане на хантавирус, свързано с епидемията от круизния кораб MV Hondius, тъй като властите проследяват пътниците в цялата страна.

Щатите, които съобщават за наблюдение на жителите, включват Аризона, Калифорния, Джорджия, Ню Джърси, Тексас и Вирджиния, както и Ню Йорк.

В няколко случая лица не са били на борда на кораба, но са били потенциално изложени на вируса по време на пътуване със заразени пътници.

Отделно, група от 17 американци и един британски гражданин с двойно гражданство в момента са под карантина във федерални и болнични заведения в Небраска и Джорджия, според здравни служители.

Сред поставените под карантина са 3-ма жители на Ню Йорк, 3-ма жители на Юта и четирима жители на Калифорния.

Длъжностни лица в различните щати заявиха, че повечето лица под наблюдение са асимптоматични и че рискът за широката общественост остава нисък, съобщава FOX news.

Хантавирусът обикновено се разпространява чрез контакт със заразени гризачи, въпреки че щамът Andes, свързан с епидемията, може да се разпространява между хора в редки случаи, включващи близък контакт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com