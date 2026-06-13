Французойка в критично състояние след зараза с хантавирус
7 щата следят своите, пътували на кораба
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7 щата следят своите, пътували на кораба
Пътниците се извеждат под строги мерки за сигурност и без контакт с външни хора
Статистиката показва, че над 50% от резервиралите чрез новия сайт на Албена са българи
Ръководителите на здравните служби заявяват, че са обезпокоени
Ръководителите на здравните служби заявяват, че са обезпокоени
Трялва да се правят на регионално ниво
Това е коментарът на здравните власти
Такива са изводите на експерти в САЩ