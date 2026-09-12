И в Австрия бият тревога за ебола
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
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Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
7 щата следят своите, пътували на кораба
YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил
Два случая на смъртоносния хантавирус бяха потвърдени, а за още пет души се подозира, че са заразени
Създадена е организация за ликвидиране на установеното огнище
Защо е предприета тази сурова мярка
Какво да правим, ако личният лекар не работи
Рзе решение с пълно мнозинство
Законопроектът беше приет единодушно със 17 гласа „за“ на първо гласуване в комисия
Към 5000 са карантинираните, цифрата обаче е динамична
Сегашните бустери са малко по-различни от предишните ваксини
Затягат мерките в училищата
Ето какво отпада
Трети пореден ден са отчетени над хиляда нови случая
Ето колко дни ще е задължителната изолация
Тези мерки влизат в сила от утре със заповед и ще важат до следващата седмица
Решенията са на здравния министър
Наблюдаваме града отблизо, каза съветникът на кмета
137 000 избиратели са в изолация, не е сигурно дали ще има секции за всички
Антигенните тестове струват от порядъка на 19 паунда