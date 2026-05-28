И в Австрия бият тревога за ебола

Пациент със съмнения за ебола е поставен под карантина в австрийска болница, след като е проявил симптоми на смъртоносния вирус, съобщава "Дейли мейл".

Австрийските здравни власти съобщиха, че човекът наскоро се е завърнал от Уганда, преди да покаже признаци на настоящия щам на вируса, наречен „Бундибугио“ — разновидност на ебола, срещу която към момента няма ваксина и която убива до 50% от заразените.

„Вчера човек от района Урфар-Умгебунг беше приет в болница за стационарно наблюдение заради симптоми на заболяване“, се казва в официално изявление на здравните власти.

„Тъй като лицето се е завърнало от Уганда в понеделник — държава, засегната от настоящото огнище на ебола — то беше изолирано и лекувано съгласно медицинските протоколи.“

Според австрийската медия Krone първата кръвна проба на пациента не е показала наличие на вируса, който през последните седмици е отнел живота на над 220 души в Демократична република Конго.

Докато не бъде потвърден и втори отрицателен тест, пациентът ще остане изолиран под лекарско наблюдение.

Състоянието му към момента е стабилно, но той ще бъде транспортиран от Горна Австрия до столицата Виена за специализирано лечение чрез специален транспорт за инфекциозни заболявания.

Австрийските власти вече са започнали проследяване на контактите му, за да ограничат евентуално разпространение на вируса, ако вторият тест се окаже положителен.

Положителен резултат би означавал и първи случай на ебола в Европа, свързан с настоящото огнище, което вече беше обявено за глобална извънредна здравна ситуация.

През последните седмици са регистрирани над 1000 предполагаеми случая и повече от 220 смъртни случая, основно в Конго, като поне седем случая се подозират и в Уганда.

Миналата седмица се появиха опасения, че вирусът е достигнал и Северна Италия, след като двама хуманитарни работници — мъж и жена, също завърнали се от Уганда — проявили симптоми. По-късно тестовете им обаче се оказали отрицателни.

Страховете от разпространение на вируса продължават да растат. Летищата в САЩ вече засилват проверките на пътници, след като американски лекар даде положителна проба за ебола след работа в засегнатия регион.

Учени от Оксфордски университет работят усилено върху създаването на ваксина срещу щама „Бундибугио“. Симптомите му включват висока температура, главоболие, мускулни болки, повръщане и диария, а в тежки случаи — вътрешни кръвоизливи, органна недостатъчност и смърт.

Според експертите заразените могат да носят вируса до 21 дни преди появата на симптоми, като именно тогава стават заразни.

Генералният директор на Световна здравна организация д-р Тедрос Адханом Гебрейесус предупреди тази седмица, че огнището се разпространява по-бързо, отколкото може да бъде овладяно.

„Спешно разширяваме операциите, но в момента епидемията ни изпреварва“, заяви той.

Настоящото огнище е едно от най-бързо разпространяващите се след епидемията от 2014 г., която доведе до над 28 000 случая и 11 000 смъртни случая в Западна Африка.

