Еболата се разраства: Близо 1000 заразени и 245 жертви в Конго
Особено тревожни са данните за заразените медици
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Особено тревожни са данните за заразените медици
Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ
Поставиха под карантина, завърнал се от Уганда
Нужни са спешни международни действия
Рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Това каза заместник-директорът на "Пирогов
Част от средствата за бонусите към заплатите на медицинските лица “на първа линия” вече са по сметката на здравното министерство
Група законодатели от американския щат Юта, в който преобладават мормоните, одобриха резолюция, която обявява порнографията за здравна криза, засягаща...