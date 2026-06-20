Еболата се разраства: Близо 1000 заразени и 245 жертви в Конго

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго продължава да расте. Здравните власти вече съобщават за 933 заразени и 245 починали от началото на епидемията.

Данните бяха представени от министъра на здравеопазването Самюел Роджър Камба по време на посещение в провинция Итури – районът, откъдето са докладвани първите случаи на заболяването.

Въпреки тежката ситуация има и положителна новина – 80 пациенти са успели да се възстановят и вече са изписани от специализираните центрове за лечение.

Особено тревожни са данните за заразените медици. По информация на Световната здравна организация 75 здравни работници са се инфектирали с вируса, а 17 от тях са загубили живота си.

Според експерти заболяването вероятно се е разпространявало месеци преди официалното обявяване на епидемията на 15 май. Това е довело до излагането на риск на голям брой лекари и медицински сестри, които не са били подготвени за опасността.

„Това е изключително висока цена за здравната система, която и без това страда от сериозен недостиг на кадри“, заяви директорът на СЗО за извънредни ситуации Мари Розлин Белизер.

По данни на Световната здравна организация Демократична република Конго е сред страните с най-малко здравни работници на глава от населението – едва около 11 на 10 000 души.

Междувременно Китай и Уганда изпращат медицински екипи в помощ на засегнатите райони.

СЗО съобщава още, че оказва психологическа подкрепа на част от медицинския персонал, който изпитва сериозен страх от работа с пациенти след многобройните случаи на заразени и починали техни колеги.

Еболата остава едно от най-смъртоносните вирусни заболявания в света, като при някои огнища смъртността достига над 50 процента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com