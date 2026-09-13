В Бургас ще се проведе форум за заболяването Пароксизмална нощна хемоглобинурия
Какво причинява заболяването?
Следете всички новини, анализи и коментари за Заболяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво причинява заболяването?
Особено тревожни са данните за заразените медици
Мете-Марит е в списък за трансплантация след влошаване на белодробна фиброза
В повечето държави от ЕС случаите на грип А (H3N2) се увеличават драстично
Експерти настояват за по-бърз достъп до модерна терапия и финансиране от НЗОК
ADHD, наричан още Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, е неврологично разстройство
Какво трябва да предприемат животновъдите?
Ето как можем да помогнем
Какво сполетя Харисън Форд
Няма опасност за хората
Симптомите включват треска, главоболие, кашлица и анемия
Това е заболяване, което се предава много трудно, само при много тесен контакт
Вирусите продължават да бъдат сериозна заплаха за човешкото здраве и живот
Ето как можем да поддържаме ставите си здрави
Когато говорим за хронична уртикария, говорим и за влошено качество на живот, казва доц. Жана Казанджиева
Актьорът е тъжен, че няма човек до него
Заболяването е рядко и няма лекарство срещу него
Въпреки заболяването, което има
Ето какво е то
Още няма евтин и достъпен метод за диагностика, а PCR тестовете се правят само в частни лаборатории