Бъдещата кралица на Норвегия е на крачка от смъртта

Бъдещата кралица на Норвегия Мете-Марит е в списък на чакащи за трансплантация на бял дроб след сериозно влошаване на нейното тежко заболяване, съобщава „Дейли Мейл“. Съпругата на престолонаследника Хакон е диагностицирана през 2018 г. с белодробна фиброза - прогресивно заболяване, което уврежда белодробната тъкан и затруднява дишането.

Според специалисти хората, включени в списък за такава трансплантация, са в толкова тежко състояние, че прогнозите често са силно ограничени във времето. Кралският двор съобщи, че Мете-Марит е спряла да изпълнява официалните си задължения, а нова медицинска информация ще бъде дадена едва след трансплантацията.

Болестта, която промени живота й

Белодробната фиброза е заболяване, при което в белите дробове се образуват белези, а това постепенно намалява способността им да функционират нормално. При Мете-Марит диагнозата беше обявена още през 2018 г., но последните данни показват, че състоянието ѝ вече е навлязло в много по-тежка фаза.

Специалистът по белодробни заболявания Аре Холм от Университетската болница в Осло, цитиран от норвежката обществена телевизия, обяснява, че през последните шест месеца е настъпило значително влошаване. „Виждаме на снимките, че през последната година се е развила много повече белези“, посочва той.

Чакането, което не може да бъде предвидено

Холм уточнява, че не може да се каже кога престолонаследничката ще получи възможност за трансплантация. Болницата следва ясни правила за приоритизиране на пациентите в списъка на чакащите, а по думите му „в този случай се спазва точно протоколът“.

Кралският двор съобщава, че след изписването от болница Мете-Марит ще има нужда от продължителна рехабилитация. Това означава, че дори при успешна трансплантация завръщането й към обичайния ритъм няма да бъде бързо.

Хакон с думи, които разкриха тревогата

Принц Хакон не скри притеснението си за състоянието на съпругата си. „Престолонаследничката е сериозно болна и мисля, че напоследък малко се е влошила“, каза той миналата седмица.

„Притеснявам се за здравето й. Тези шест месеца минаха доста добре, мисля. Но има различни фази. Така че просто трябва да се опитаме да го решим по най-добрия възможен начин“, допълни Хакон.

Думите му придадоха човешко измерение на медицинската новина - зад официалните съобщения, лекарските оценки и строгите болнични протоколи стои семейство, което чака шанс за лечение. За Норвегия това е не само здравна тревога около бъдещата кралица, а и лична драма, която поставя Мете-Марит в най-тежкото изпитание на живота й.

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