Деси Слава напуска София! Къде отива

Гласовитата певица Деси Слава направи голямо завръщане не само към фолклора, но и към… Пловдив.

Тя обяви пред пълния Античен театър, че се отказва от живота в столицата и се мести обратно в града под тепетата.

„Живях 10 години в Пловдив, после се преместих в София. Но сега се връщам. Това е моят град!“, призна певицата от сцената.

Поводът за откровението ѝ бе фолклорният концерт под мотото „България в душата ми!“ – част от едноименното ѝ национално турне. Песента, дала заглавието на спектакъла, е написана „на един дъх“, по думите на самата изпълнителка, и е посветена на всички българи, които са далеч от родината, но я носят в сърцето си.

„Вярвам, че България е духовен център за целия свят. Тук енергията е различна. Във времена на войни, кризи и разделение трябва да сме по-обединени от всякога. Нашата музика и традиции съхраняват духа ни. А когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път – да се завърне към корените си... Там, където е душата му!“, заяви Деси Слава, цитирана от hotnews.bg.

Концертът в Античния театър събра звезден състав от изпълнители, сред които блесна и нейната леля – легендарната Мими Иванова. В специална публикация след събитието, любимата на Развигор Попов сподели колко е горда със своята племенница, която сбъдва мечтата си да направи самостоятелен концерт с български фолклор на една от най-магичните сцени у нас.

Деси Слава показва не само уважение към родните традиции, но и ясно заявено желание да се върне към истинското, корените и духовността. И с това печели още повече сърца.

