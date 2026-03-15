Тръмп никога не яде тази „проклета риба“! За кое ястие става дума?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отдавна е известен със своите кулинарни навици, които често са далеч от изисканата гурме кухня. Той не крие слабостта си към бързата храна и особено към бургерите от веригата Макдоналдс. Има обаче едно ястие, което американският лидер категорично отказва дори да опита - суровата риба, и по-специално сушито.

Историята на това кулинарно нежелание датира още от 1990 година, когато Тръмп посещава Япония като бизнесмен. Според книгата „Изгубеният магнат: Многото животи на Доналд Дж. Тръмп“ той реагира доста остро на предложението да опита традиционното японско ястие. По време на визитата си Тръмп заявил, че няма намерение да яде „проклета сурова риба“.

Традиционното суши има дълбоки културни корени в японската кухня и се смята за един от символите на гастрономията на страната. Въпреки това американският бизнесмен тогава избира нещо много по-познато за себе си - бургер от Макдоналдс, вместо местните морски специалитети.

Години по-късно, вече като президент на Съединените щати, Тръмп отново посещава Япония. По време на визитата му през 2017 година тогавашният японски премиер Шиндзо Абе дори взема предвид неговите вкусове. Преди официалните разговори на американския лидер е предложен любимият му бургер.

Подобни предпочитания показва и първата дама Мелания Тръмп. По време на посещението си в Япония през 2019 година тя също избягва суровите морски дарове.

Япония е известна като едно от най-добрите места в света за дегустация на прясна риба и морски дарове. За Доналд Тръмп обаче кулинарните традиции на Страната на изгряващото слънце очевидно не могат да се сравнят с простото удоволствие от един бургер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com