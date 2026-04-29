Чарлз III с уникален подарък за Тръмп

Уникален подарък направи крал Чарлз III на американския президент Доналд Тръмп. Чарлз, който е на четиридневно държавно посещение в САЩ по повод 250-годишнината от обявяването на американската независимост, държа реч перд американския Конгрес.

По време на тоста си на официалната вечеря кралят напарви специален подарък на Тръмп - голяма златна камбана, която е висяла в командната кула на подводницата HMS Trump от Кралския флот, участвала в битките в Тихия океан по време на Втората световна война.

„Нека тя бъде символ на общата ни история и светлото ни бъдеще", каза кралят за подаръка. „А ако някога трябва да се свържете с нас – просто ни позвънете", добави той шеговито.

Чарлз III очарова публиката си в Белия дом във вторник вечерта с шеговит тост по време на гостуването си в Белия дом при президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп на бляскава държавна вечеря, пише "Дейли мейл".

Вечерята беше първата от втория президентски мандат на Тръмп и отбеляза 250-годишнината на страната. И Тръмп, и кралят направиха коментари за общата история на двете държави, като Чарлз нарече събитието „значително подобрение спрямо Бостънското чаено парти". Той също така обърна внимание на „промените" на президента в Източното крило, което вече не съществува.

„Съжалявам да кажа, че ние, британците, разбира се, направихме свой малък опит за преустройство на Белия дом през 1814 г.", пошегува се кралят. Той също отбеляза, че президентът наскоро е казал: „ако не бяха Съединените щати, европейските държави щяха да говорят немски".

„Осмелявам се да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски", отвърна Чарлз, разсмивайки президента и гостите му.

Въпреки някои политически различия, изразени от Чарлз в речта му пред Конгреса по-рано същия ден, Тръмп започна вечерята с комплимент.

„Той направи страхотна реч", каза Тръмп по време на кратка церемония за посрещане на Южната морава. „Малко му завидях."

По-късно, по време на своя тост, президентът обясни какво има предвид: „Искам да поздравя Чарлз за фантастичната реч днес в Конгреса", каза Тръмп. „Той накара демократите да станат. Аз никога не съм успявал да го направя." Вечерята беше замислена като английска градина, а съпругите бяха облечени в пролетни цветове.

Сред гостите бяха собственикът на New England Patriots Робърт Крафт и главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук. Джеф Безос и Лорън Санчес също бяха заснети да пристигат, като Санчес носеше черна бална рокля с дълбоко деколте. Сам Алтман също беше сред присъстващите. Присъства и изпълнителният директор на Paramount Skydance Дейвид Елисън. И тримата съдии, назначени от Тръмп във Върховния съд, бяха в списъка с гости – Ейми Кони Барет, Нийл Горсъч и Брет Кавано, както и Самюъл Алито и Кларънс Томас.

Сред членовете на семейството на президента бяха Ерик Тръмп със съпругата си Лара, Иванка Тръмп със съпруга си Джаред Къшнър и Тифани Тръмп със съпруга си Майкъл Булос. Бащата на Мелания, Виктор Кнавс, също беше сред гостите.

Гостите се насладиха на четиристепенно меню, започващо със салата от сърцевина на палма с билков велуте, хрупкав шалот и микромента.

След това бяха поднесена равиоли със свежи билки от градината на Белия дом, засадена от Мишел Обама, пълнени с рикота и гъби морели. Основното ястие беше риба, приготвена в кафяво масло и поднесена със сезонни зеленчуци и картофи. За десерт беше сервирана шоколадова торта във формата на кошер с ванилов крем и мед от пчелина на Белия дом.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com