Тръмп се завръща към огнения ад

Американският президент Доналд Тръмп официално взриви политическото пространство с потвърждението, че ще присъства на отложената ежегодна вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. По план бляскавото събитие ще се проведе на 24 юли, предаде Ройтерс. Самият Тръмп обяви решението си в публикация в своята социална мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social), хвърляйки в шах както тайните служби, така и политическия елит във Вашингтон.

Спешната евакуация

Официалната гала вечеря, на която по традиция се събират водещи журналисти и влиятелни политици, трябваше да се състои на 25 април. Тя обаче бе прекратена и отложена след кървав инцидент, който за малко не завърши с трагедия. Въоръжен мъж се опита да щурмува тежко охраняван пункт и откри безразборна стрелба с пушка точно пред залата, в която се намираше и самият президент.

В момент на пълна паника Доналд Тръмп и първата дама бяха спешно изведени на безопасно място от агентите на „Сикрет Сървис“ и за щастие останаха напълно невредими. Този шокиращ пробив в сигурността постави под въпрос бъдещето на събитието.

Безпрецедентни мерки за сигурност

Председателката на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Вейцзя Цзян изпрати официално писмо до членовете на организацията, в което призна, че решението за определяне на нова дата за галата изобщо не е било автоматично или лесно. Тя подчерта, че за събитието на 24 юли ще бъдат въведени безпрецедентни, „значително засилени мерки за сигурност и изцяло нови процедури за достъп“, за да се гарантира, че подобен кошмар няма да се повтори.

Закана за „неприятна“ реч пред медиите

Доналд Тръмп, който през целия си политически живот е в открита война с традиционните медии и често ги засипва с тежки критики, разкри, че е получил официална покана да присъства и да произнесе ключова реч на събитието. Вместо да откаже от съображения за безопасност, той е приел веднага.

Президентът не пропусна възможността да захапе журналистите в залата още преди самото събитие. „Не знам дали ще произнеса същата доста неприятна реч, поне що се отнася до някои хора, но скоро ще разберем“, написа провокативно Тръмп в мрежата си, давайки ясен знак, че вечерта през юли ще бъде всичко друго, но не и скучна.

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