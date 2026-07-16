Свят

Белият дом повдигна завесата! Трите И в обръщението на Тръмп

Иран, избори и икономика ще са темите, каза Каролайн Левит  

Белият дом повдигна завесата! Трите И в обръщението на Тръмп
16 юли 26 | 22:41
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Александра Василева

Обръщението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп към своите съграждани ще бъде посветено на няколко теми едновременно, заяви Белият дом.

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Едно от тях е ситуацията около Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в предстоящото си обръщение към нацията ще засегне темата за възможна чужда намеса в предстоящите междинни избори за Конгреса, които ще се проведат на 3 ноември.

Това обяви по време на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

"В 21:00 ET (04:00 петък българско време) президентът Тръмп ще произнесе важна реч към нацията, за да защити целостта на нашите избори. Насърчаваме всеки американец да гледа това предаване", каза Каролайн Левит

Тя отбеляза, че обръщението на американския лидер ще бъде посветено и на ситуацията около Иран и състоянието на американската икономика.

"Президентът ще направи много важно изявление относно почтеността на нашите избори. Въпреки това, много вероятно е още в началото на речта си той да спомене настоящата ситуация около Иран, както и състоянието на икономиката", каза още тя.

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Автор Александра Василева

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