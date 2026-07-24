Тръмп обяви голямата новина за Китай

Китайският президент Си Цзинпин ще посети Съединените щати на 24 септември.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на изказване пред американската Агенция за опазване на околната среда.

Изказването му идва дни след обръщението към нацията, в което той посочи, че Поднебесната империя е имала намеса в изборите за президент на САЩ през 2020 година.

Оттогава започнаха и спекулации дали очакваното посещение на китайския президент ще се състои.

"Президентът Си Цзинпин пристига на 24 септември. Говорихме за изкуствен интелект, когато бях в Пекин, и ще го обсъдим отново", каза държавният глава.

Тръмп посети Пекин на 14 и 15 май, а шефът на Държавния департамент Марко Рубио наскоро обяви, че целта на майското посещение е била "пряко взаимодействие" между лидерите на "двете най-мощни държави в света".