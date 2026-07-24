Зеленски отива при Тръмп с план за нови преговори

Володимир Зеленски се очаква да се срещне лично с Доналд Тръмп при посещението си в САЩ на 28 юли. Украинският президент ще присъства на погребението на сенатора Линдзи Греъм, след което програмата му предвижда разговор с американския държавен глава. Основният политически залог е връщането на войната към масата за преговори и организирането на нова среща между Украйна, САЩ и Русия преди есента.

Мирният процес отново излиза на преден план

Информацията за предстоящия разговор идва от дипломатически източници, цитирани от „Суспилне“ и Укринформ. Подробната програма на визитата и всички участници в срещите все още не са обявени официално.

Зеленски вече заяви, че до началото на есента трябва да се проведе нова тристранна среща с представители на Киев, Вашингтон и Москва. Очаква се той да потърси подкрепата на Тръмп за възстановяване на дипломатическия процес и за изработване на следващите стъпки към прекратяване на войната.

Двамата президенти разговаряха лично и на 8 юли по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Тогава сред водещите теми бяха укрепването на украинската противовъздушна отбрана и възможността Киев да получи лицензи за производство на ракети за системите „Пейтриът“.

Зеленски ще се прости с голям приятел на Украйна

Посещението съвпада с прощаването с Линдзи Греъм, който почина внезапно на 11 юли. Сенаторът бе един от най-категоричните поддръжници на Украйна в американския Конгрес и десет пъти посети страната след началото на руската инвазия.

Само ден преди смъртта си Греъм се срещна със Зеленски в Киев. Двамата обсъдиха допълнителните санкции срещу Русия, защитата на украинските градове и нуждата от още средства за противовъздушна отбрана.

Церемонията на 28 юли ще започне с почитане на сенатора в Капитолия, а след това ще има опело във Вашингтонската национална катедрала. Доналд Тръмп ще произнесе слово в памет на своя дългогодишен политически съюзник.

Санкциите срещу Москва остават на масата

Греъм бе основен двигател на законопроект за нови тежки санкции срещу Русия и държавите, които купуват руски петрол. Инициативата събра подкрепа от републиканци и демократи, а Тръмп даде знак, че е склонен да я одобри.

Очаква се бъдещето на този пакет също да бъде сред темите при разговорите на Зеленски във Вашингтон. За Киев санкционният натиск е ключова част от усилията Москва да бъде принудена да приеме реални преговори, а не само да печели време.

Личната среща с Тръмп ще бъде и възможност Зеленски да настоява за продължаване на американската военна помощ. Вашингтон и Киев вече обсъждат доставки за противовъздушната отбрана, съвместно производство и бъдещо споразумение за украински дронове.