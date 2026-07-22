Хора на Путин преговаряли тайно с германци в Азербайджан

Тайна среща между бивши високопоставени германски и руски представители, посветена на войната в Украйна, е била проведена в Баку. Това разкри президентът на Азербайджан Илхам Алиев по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. По думите му разговорите са се състояли без знанието и участието на азербайджанските власти, а съществуването им е било потвърдено от данни за полетите на делегациите.

"Нашата територия беше използвана за провеждането на такава среща без наше знание. Не мога да коментирам подробностите, тъй като не присъствахме на срещата. Данните от полета обаче ми позволяват да потвърдя, че наистина се е състояла тайна среща в Баку", заяви Алиев.

Азербайджанският президент уточни, че разговорите са били проведени между 12 и 14 юли. Според него участниците са обсъждали възможни начини за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Алиев подчерта, че Баку би приветствал подобни инициативи, но само когато действително са насочени към спиране на конфликта. Той обаче не разкри какви конкретни предложения са били обсъждани и дали тайните пратеници са постигнали някакво споразумение.

Германският канцлер Фридрих Мерц категорично дистанцира правителството си от загадъчните разговори. Той заяви, че кабинетът му няма нищо общо със срещата и че не е бил информиран за нейното провеждане.

Така се оказва, че хора с влияние и контакти в Берлин и Москва са търсили задкулисни пътища за преговори, докато официалните власти твърдят, че не знаят нищо за случващото се.

Според медийни публикации в неофициалната германска делегация са участвали Роналд Пофала, бивш началник на кабинета на някогашния канцлер Ангела Меркел, и Матиас Платцек, бивш премиер на провинция Бранденбург.

Двамата са се срещнали в азербайджанската столица с представители, смятани за близки до руския президент Владимир Путин. Информацията за подобни неофициални контакти между бивши германски служители и руски представители беше съобщена и от западни медии.

Руската страна е била представена от Валери Фадеев, председател на президентския Съвет за развитие на гражданското общество и правата на човека, и Виктор Зубков, председател на Съвета на директорите на "Газпром".

И двамата заемат позиции, които ги поставят близо до висшите кръгове на руската власт. Присъствието им допълнително засилва подозренията, че срещата не е била обикновен разговор между частни лица, а опит за отваряне на неофициален канал между Москва и влиятелни фигури от Германия.

Остава неизвестно кой е организирал разговорите, кой е платил пътуванията и дали резултатите от тях са били предадени на Кремъл, Берлин или други западни столици.

Разкритието на Алиев повдига и въпроса колко още подобни срещи се провеждат далеч от общественото внимание. Азербайджан официално отрича да е участвал в организирането на германско-руските разговори.

Тайната дипломация идва в момент, когато официалните отношения между Русия и Германия остават силно обтегнати заради войната в Украйна. Въпреки това разкритието от Баку показва, че зад кулисите продължават опитите за поддържане на връзка между влиятелни представители на двете страни.