Лавров и Рубио отвориха отново вратата към преговорите

Сергей Лавров и Марко Рубио завършиха ключовите си преговори в Манила, които върнаха войната в Украйна в центъра на диалога между Москва и Вашингтон. Срещата продължи 35 минути и бе проведена по инициатива на американската страна в рамките на форума на АСЕАН във филипинската столица.

САЩ влезе в разговора с надеждата да съживи мирните усилия, загубили скорост през последните месеци. Двете страни обаче не обявиха незабавно пробив или конкретно споразумение след края на разговорите.

Вашингтон поиска срещата

Рубио и Лавров напуснаха залата малко след 12:30 ч. местно време - 07:30 ч. българско. Разговорът приключи точно в рамките на предвиденото в програмата време, а двамата първи дипломати бяха придружавани от свои делегации.

По данни на руски дипломатически източници инициативата за срещата е дошла от Вашингтон. Американската страна бе представена и от заместник-държавния секретар по политическите въпроси Алисън Хукър и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, а до Лавров бяха руски дипломати, ангажирани със стратегическото планиране и отношенията с АСЕАН.

Рубио опита да съживи мирния процес

Преди срещата американският държавен секретар заяви, че Вашингтон остава готов да помогне за прекратяването на войната, ако се появи реална възможност. Той призна, че дипломатическите усилия са отстъпили на заден план през последните месеци, след като непреките преговори затънаха, а войната между САЩ и Иран измести вниманието на Белия дом.

Рубио определи САЩ като вероятно единствената държава, способна да играе ролята на посредник между Москва и Киев. Той подчерта, че Вашингтон е длъжен да поддържа контакти с Русия въпреки тежките противоречия, тъй като двете страни притежават най-големите ядрени арсенали в света.

Сянката на срещата в Аляска

Лавров влезе в преговорите с намерението да изясни дали администрацията на Доналд Тръмп продължава да стои зад предложенията, обсъждани на срещата между Тръмп и Владимир Путин в Анкоридж през август 2025 г.

Руският външен министър заяви преди разговора, че Москва приема, че Вашингтон засега не се е отказал от тези идеи. Рубио обаче през последните месеци използва значително по-критичен тон към руската военна кампания, което допълнително натовари отношенията между двете страни.

Мълчание след решаващите 35 минути

След края на срещата нито Москва, нито Вашингтон представиха незабавно подробности за обсъдените предложения. Не бе съобщено и дали разговорът е довел до договореност за следваща среща, възобновяване на посредническите усилия или нов канал за контакти между Русия и Украйна.

Това превърна продължилите малко повече от половин час преговори в дипломатически тест без ясен отговор. Самият факт, че американската страна е потърсила срещата, показва желание войната отново да бъде върната сред водещите външнополитически задачи на Вашингтон, но липсата на публичен резултат разкрива колко дълбока остава пропастта между позициите.

Двамата се срещат за четвърти път

Разговорът в Манила е четвъртата лична среща между Лавров и Рубио. Предишните контакти не успяха да доведат до край на войната, а дипломатическият процес остана блокиран на фона на продължаващите бойни действия и взаимните обвинения.

Рубио обяви, че освен Украйна търси и други области, в които САЩ и Русия могат да намерят общи интереси. По думите му липсата на разговори между две толкова мощни държави би била безотговорна, дори когато между тях има фундаментални разногласия.