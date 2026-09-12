Кремъл охлади надеждите за мир след срещата Лавров-Рубио
Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
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Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
Двамата дипломати обсъдиха войната, но Москва и Вашингтон не обявиха незабавен пробив
Украйна и ударите срещу Иран влизат в дневния ред на напрегнатия разговор в Манила
С височина 2463 метра, той е известен с перфектната си конусовидна форма
София е класирана на 30-о място
Хубавицата Виолина Анчева замина за Филипините, където ще представи България на престижния конкурс "Мис Вселена 2016". Събитието ще се проведе на 30 я...
Манила. Властите във Филипините съобщиха, че са предотвратили опит да се поставят коли бомби в главното летище на Манила, както и в близкия търговски...
Манила. Четирима души загинаха при престрелка на летище в столицата на Филипините – Манила. Единият от загиналите е кмет от южната част на страната и...