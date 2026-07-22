Скандал във Франция! Уволниха хора от правителството заради дрога

Няколко служители на френското правителство са били уволнени, след като са дали положителни проби за употреба на наркотици. Това стана ясно от изявление на премиера Себастиен Льокорню, цитиран от ДПА.

Проверките са част от нова програма за внезапен скрининг, обхващаща министри, висши държавни служители и персонал, който има достъп до класифицирана и чувствителна информация.

„Много хора казаха, че съм направил това, за да дам пример. Това е вярно. Но го направих преди всичко от съображения за сигурност“, заяви Льокорню в интервю за списание Paris Match.

По думите му част от тестваните служители са работили с „изключително чувствителна информация“, което прави подобни проверки необходима мярка за защита на националната сигурност.

Внезапни проверки в министерствата

В средата на юни френският премиер изненадващо разпореди да бъдат въведени внезапни тестове чрез проби от слюнка за членовете на правителството, високопоставени чиновници и всички служители с достъп до секретна информация.

Заповедта задължава министрите да предприемат мерки срещу всеки, който даде положителен резултат, включително налагане на дисциплинарни наказания или освобождаване от длъжност.

Кампанията ще продължи

Льокорню подчерта, че инициативата няма да бъде еднократна акция.

По думите му тестовете ще продължат и занапред, като ще се извършват на случаен принцип, без предварително предупреждение.

Провериха и самия премиер

Според информация на телевизия TF1 преди няколко седмици внезапни тестове са били проведени и в хотел „Матиньон“ – официалната резиденция и канцелария на френския премиер.

Премиерът Себастиен Льокорню и членовете на неговия екип са дали отрицателни резултати.