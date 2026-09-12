Скандал във Франция! Уволниха хора от правителството заради дрога
Станало при внезапна проверка
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Станало при внезапна проверка
Тръмп се позовава на доклад на специалния съветник Робърт Хър
Иска оставките на ръководството на контраразузнаването
София. "Установявам с огромна изненада, че има хора в държавата, които май разполагат с данни от класифицирани материали", заяви лидерът на ДПС Лютви...
София. Народното събрание вчера в правната комисия прие една много важна поправка, тя не е толкова важна за конкретния случай, колкото за съдебния про...