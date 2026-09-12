Градушка в парламента! Пълна промяна за чиновниците
Въвеждат тестове за почтеност
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Въвеждат тестове за почтеност
Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
Станало при внезапна проверка
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за промени в проектобюджета за 2026 г. преди заседанието Тристранката
„Подкрепа“ не отхвърля промяната за държавните служители, но настоява реалните им заплати да не бъдат намалявани
Властта предлага социална пенсия под половината линия на бедност, но отлага равнопоставеността при държавните служители
„Балансът отдавна е нарушен и е време да бъде възстановен“, смята Боян Митракиев
Ако не слушат протестите, ще чуят стачките и ще боли, категорични са профсъюзите
Синдикат предупреждава за вълна от протести заради „порочен“ механизъм и замразени права
Синдикатите искат реално увеличение на заплатите, а не 5 процента на хартия
В акцията се включват и служители на Националния осигурителен институт
Планира се демонстрациите да продължат и през следващите дни
Въведе голямо облекчение
Администрациите нямат цели, не обучават служителите си и оценяват работата им субективно
Решението беше взето на днешното заседание на министрите
Синдикати настояват минималната работна заплата от 1 юли да стане 850 лева
Причина за това е жалба на учен от Новосибирск, чието възнаграждение било занижено
Регионът се нарежда на 25-о място в страната по ниво на заплащане
Руският президент Владимир Путин разпореди още през януари да се изготвят строги правила срещу корупцията в администрацията