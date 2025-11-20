Синдикатите изкарват държавни служители на протест за заплати

Държавни служители в страната започват днес протестни действия, провокирани от проектобюджета за 2026 г. Според тях заложеното увеличение на заплатите с 5 процента реално няма да доведе до по-високи доходи, тъй като по-високата минимална работна заплата и нарастването на пенсионната осигуровка ще погълнат голяма част от предвиденото повишение.

Недоволството на служителите ще бъде изразявано поетапно пред институциите, в които работят. Началото на протестната вълна поставят служителите на Националния статистически институт.

От КТ „Подкрепа“ обясняват, че акцията е резултат от дългогодишно подценяване на проблемите в държавната администрация и от възнаграждения, които не отразяват реалната стойност на труда.

Планира се демонстрациите да продължат и през следващите дни.

