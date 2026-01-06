Наш град събори 100-годишен рекорд. Времето полудя

Температура от 17,8 градуса по Целзий е измерена днес в Хасково. Това е най-високата, отчитана на 6 януари в над 100-годишната история на метеорологичния мониторинг на времето в областния център, съобщи БТА, позовавайки се на информация от местната хидрометереологична обсерватория.

Досега най-топло на шести януари е било през 1985 година, когато живакът е скочил до 16,2 градуса.

Причина за необичайните за това време на годината температури е преносът от юг на топли въздушни маси. За днес е обявен и жълт код за силен вятър, който ще бъде валиден и за утрешния ден.

Захлаждане се очаква от четвъртък.





