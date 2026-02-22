Общество

Райско село край морето става баровски квартал. Опашка за вили

22 фев 26 | 19:49
Мира Иванова

Райско село край морето става новата вилна зона на богаташите в България.

Звездица е едно от онези места, които тихо растат, докато изведнъж не се окажат в центъра на имотната карта. През последните две години селото се превърна в най-търсената локация около Варна – не само за семейства, които търсят спокойствие, но и за инвеститори, които виждат потенциал за бърза възвръщаемост. Близостта до града, природата и добрата инфраструктура създадоха перфектната формула за имотен бум.

Какво се строи и предлага в Звездица

Строителството в селото е динамично и разнообразно. Най-търсени са новите еднофамилни къщи с площ между 140 и 220 кв.м, разположени върху парцели от 400 до 800 кв.м. Проектите са модерни, с чисти линии, енергийна ефективност, термопомпи, подово отопление и често – соларни панели.

Паралелно с това се появяват и малки бутикови комплекси от затворен тип – с контрол на достъпа, озеленяване и общи пространства. Те привличат купувачи, които искат сигурност и удобства, но без да се отказват от усещането за къща.

Пазарът на парцели също е активен – търсят се терени за индивидуално строителство, а цените растат с всяко тримесечие.

Какъв е профилът на купувачите Звездица

Профилът на купувачите е ясен и показателен за трансформацията на селото.
Тук идват:

  • семейства от Варна, които искат по-добър въздух и пространство за децата

  • млади професионалисти, работещи хибридно или дистанционно

  • варненци, които продават апартамент в града и купуват къща с двор

  • инвеститори, които търсят имоти за препродажба или отдаване под наем

Звездица се превърна в естествено продължение на града – място, което предлага градски комфорт, но с усещане за природа и свобода.

Цените

  • Къщи ново строителство: 185 000 – 280 000 евро

  • Луксозни и големи къщи: 250 000 – над 300 000 евро

  • Парцели: 25 000 – 75 000 евро

  • Средна цена на имот: 260 028 евро

  • Средна цена на кв.м: 589 евро

Звездица вече е в топ 3 на най-скъпите и най-търсени села около Варна, редом с Приселци и Бенковски.

Растеж, който не спира

Цените в Звездица се покачват стабилно. Новите къщи се предлагат на нива, които до скоро бяха характерни само за най-престижните райони около Варна. Парцелите също поскъпват, като интересът е толкова силен, че добрите оферти се задържат на пазара за дни.

Тенденцията е ясна – Звездица се превръща в едно от най-скъпите и желани села в региона, а растежът изглежда устойчив.

Инфраструктура и връзка с Варна

Една от най-големите предимства на Звездица е отличната транспортна връзка. Селото е на около 10 минути от Варна, а пътят е изцяло асфалтиран и поддържан.

В селото има детска градина, магазини, заведения, редовен градски транспорт и добра интернет свързаност – фактор, който се оказва решаващ за новите жители.

Сравнение с Приселци и Бенковски

Звездица, Приселци и Бенковски оформят „златния триъгълник“ на имотния бум около Варна, но всяко от селата има свой характер.

Приселци е най-луксозната локация – там се строят големи, висококатегорийни къщи, често с басейни, дизайнерски проекти и големи дворове. Купувачите са по-заможни, а селото вече се възприема като престижно предградие.

Бенковски привлича хора, които търсят спокойствие и по-големи парцели. Там строителството е разнообразно – от модерни къщи до индивидуални проекти, а цените са малко по-достъпни в сравнение със Звездица и Приселци.

Звездица стои по средата – предлага модерно строителство, отлична инфраструктура и бърз достъп до Варна, което я прави най-търсената локация за семейства и активни професионалисти. Тя е селото с най-балансиран профил и най-динамичен пазар.

Автор Мира Иванова

