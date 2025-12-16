Милионерско село скри шапката на София. Най-луксозните къщи не са нито в столицата, нито в околните села. А край Пловдив.

Марково, разположено само на няколко километра от Града на тепетата, отдавна е символ на престижното извънградско живеене. Селото, сгушено в полите на Родопската яка, се превърна в предпочитан адрес за заможните пловдивчани и за онези, които търсят съчетание между природа, простор и близост до града.

Строителният бум не стихва

През последните две десетилетия Марково преживя истински строителен бум. Нови къщи и комплекси изникват всяка година, като тенденцията е към просторни имоти със собствен двор, басейн и панорамна гледка към Пловдив и Родопите. Селото постепенно се слива с града, а урбанизацията му върви със скорост, сравнима с тази на елитните софийски села като Бистрица и Панчарево.

Цените на имотите

Марково е сред най-скъпите локации в Пловдивска област. Средната цена на имотите достига около 679 000 лева, а квадратният метър варира между 983 и 1 512 евро. Луксозните къщи с големи дворове и басейни се продават за над 600 000 евро, докато по-малките имоти започват от 160 000 – 200 000 евро. Това поставя селото в една категория с престижните столични райони, където цената на имота е не само жилищна стойност, но и социален статус.

Купувачите и известните обитатели

Марково е предпочитано от заможни пловдивчани – лекари, адвокати, предприемачи и представители на културния елит. Млади семейства търсят простор и спокойствие, но без да се лишават от удобствата на града. Инвеститори също гледат към селото, виждайки в него възможност за доходоносни сделки – било чрез отдаване под наем, било чрез препродажба. Макар имената на известните личности рядко да се афишират, местните агенции потвърждават, че Марково е дом на редица публични фигури.

Развитие и предизвикателства

Силният строителен натиск поставя предизвикателства пред инфраструктурата. Пътищата и канализацията все още изостават спрямо мащабното строителство, а пренаселването може да промени характера на селото. Голямото предимство остава природата – чистият въздух и зеленината на Родопската яка, които придават на Марково уникалната му привлекателност.

Огледало на новата урбанизация

Марково е огледало на процесите, които променят картата на България – селата около големите градове се превръщат в престижни квартали, където цената на имота е белег за принадлежност към елита. То е пример за сблъсъка между традиционното и модерното, между селската тишина и градската динамика. В този контраст се ражда новият образ на българското извънградско живеене – образ, който тепърва ще се развива и ще задава тенденции за бъдещето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com