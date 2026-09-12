Милионерско село скри шапката на София. Най-луксозните къщи
Наричат го пловдивския „Бевърли Хилс“
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Наричат го пловдивския „Бевърли Хилс“
В пловдивския Бевърли Хилс на практика вече няма цени под 1000 евро на квадрат РЗП
Компаниите започнаха изграждането на своите обекти
„За да се стигне до разрушителния пожар в тютюневия склад е очевидно, че Община Пловдив не си е свършила работата. По конкретно, не е изпълнила своит...
Данъчни заснеха селото от хеликоптер, за да го вкарат в регистрите си