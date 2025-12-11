Cushman&Wakefield Forton с нов главен изпълнителен директор

Станимира Пашова е новият главен изпълнителен директор на консултантската компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield Forton и поема ръководството с над 20 години управленски опит в ключови европейски пазари. Кариерата й обхваща широк спектър от дейности в сферата на недвижимите имоти, инвестициите и развитието на портфейли с висока стойност, като в професионалния й профил изпъкват фонд и асет мениджмънт, пазарна експанзия и изграждане на стратегически партньорства с водещи международни компании.

Преди да се присъедини отново към Forton, Пашова беше Мениджър на Forma Real Estate Fund в Нидерландия, където в продължение на пет години управляваше активи за над 250 млн. евро и ръководеше портфейл от 12 офис сгради с обща площ 140 000 кв. м. Именно там реализира комплексни трансформационни проекти, адаптира портфейла към предизвикателните пазарни условия и укрепи управленските рамки на фонда, което изведе резултатите му до стабилен ръст.

Професионалната й биография е тясно свързана и с развитието на Forton. Между 2013 и 2020 г. тя оглавява отдел „Офис площи“, където превръща компанията в лидер на българския пазар. Разработва офис стратегии за международни корпоративни клиенти, ръководи локационни анализи и реализира ключови сделки с компании от Fortune 500. Опитът й включва и управленски роли в Zabar Management, Elta Consult и Наш дом България, което допълнително разширява експертизата й в сектора.

Пашова е магистър по международен бизнес от УНСС, завършила е докторска програма по управление на проекти в УНСС и Виенския икономически университет WU Vienna, а владеенето на английски, немски и руски допълва международния й професионален профил. Назначението й е силен сигнал за амбициите на Forton да засили позициите си на регионалния пазар и да разширява портфейлите си чрез модерни стратегии и устойчив подход.

