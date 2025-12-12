Без съществени движения. Еврото задържа курса си към долара

Курсът на еврото спрямо долара остава практически без промяна в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Валутните пазари започнаха деня спокойно, като търговците продължават да следят внимателно сигналите от Европейската централна банка и Федералния резерв относно предстоящите решения за лихвените проценти.

Единната валута поскъпна с 0,01 на сто до 1,1740 долара за едно евро. Макар движението да е минимално, анализаторите отбелязват, че това отразява относително стабилния интерес към еврото след няколко дни на леки колебания, породени от последните икономически данни за инфлацията в еврозоната и очакванията за паричната политика отвъд Атлантическия океан.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на 1,1714 долара. Разликата с днешните котировки е малка, но според експерти тя показва, че пазарът временно е излязъл от фазата на повишена волатилност, наблюдавана през миналата седмица. Инвеститорите очакват повече яснота от предстоящите макроикономически доклади за растежа и за пазара на труда в САЩ, които традиционно влияят силно върху долара.

В краткосрочен план пазарните участници предвиждат търговия в тесен диапазон, а по-съществени движения може да настъпят едва след нови сигнали за лихвената политика или промени в икономическите прогнози на двете централни банки.

