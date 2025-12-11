Еврото остава стабилно спрямо долара на пазарите

Курсът на еврото спрямо долара остана практически без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Пазарите се движат в изключително тесни граници, като инвеститорите изчакват нови сигнали за предстоящите решения на централните банки от двете страни на Атлантика.

Единната валута отчете леко поскъпване от 0,04 процента до 1,1695 долара за едно евро. Според анализатори тази символична промяна отразява относителния баланс между очакванията за политиката на Европейската централна банка и на Федералния резерв, без сериозни фактори, които да предизвикат рязка волатилност.

За сравнение, вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1634 долара за едно евро. Валутните пазари остават спокойни, като търговците очакват предстоящи макроикономически данни от еврозоната, които могат да внесат повече динамика в курса през следващите дни.

