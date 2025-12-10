Край на банкнотите: гишета приемат само карти и преводи

Община Русе обяви, че от началото на следващата година ще премине към изцяло безкасово обслужване на гражданите. От 5 януари 2026 г. плащанията на гишетата за административни услуги ще се извършват единствено чрез ПОС-терминали на място или банков превод, като плащанията в брой ще бъдат напълно преустановени.

Във връзка с приключването на финансовата 2025 година, касовите салони ще имат променено работно време на 29 декември – до 11:30 часа. До тази дата жителите на Русе все още могат да извършват плащания по досегашния ред, както в брой, така и с карти.

От общината призовават гражданите да планират посещенията си според новите правила, като посочват, че мярката цели по-голяма прозрачност, бързина и сигурност при предоставянето на административни услуги, съобщи БЛИЦ

