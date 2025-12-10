Високи цени, ниски данъци: Варна е пример за остаряла данъчна база

Данните на НСНИ посочват, че разминаването между декларираните пред общините стойности на имотите и реалните продажни цени става все по-значително. Един показателен пример е жилище от 97 квадратни метра, намиращо се в широкия център на Варна, което е продадено преди дни за 250 000 евро. Въпреки високата му пазарна стойност, данъчната оценка, изчислена по действащата методика и след прилагане на всички коефициенти за локация, тип строителство, ремонт и етажност, достига едва 36 455 лв., което е приблизително 14 пъти по-ниска стойност от реалната продажна цена.

Според Ганев най-големи разлики се наблюдават при старите тухлени и панелни сгради, докато при новото строителство отклоненията са около двукратни. В бюджета на Община Варна за 2025 г. приходите от данък „Недвижими имоти“ са планирани на ниво 38 млн. лв. Към края на юни общината отчита общи постъпления от имуществени и други данъци в размер на 79,2 млн. лв., като делът на данък сгради е с висока събираемост – около 87%. Въпреки това приходите остават ограничени заради остарялата данъчна база.

Ганев отбелязва, че заради ниските данъчни оценки делът на приходите от този данък в общинските бюджети е намалял значително – от около 40% преди години до едва 25% в момента. Това прави местната власт все по-зависима от държавното финансиране. В момента данъчните оценки се формират чрез базова стойност на квадратен метър и поредица от коефициенти, които отчитат зоната, инфраструктурата, характеристиките и износването на сградата. Тези компоненти обаче не се индексират автоматично и реално не са актуализирани повече от десетилетие.

Доклад на Световната банка от това лято препоръчва България да актуализира данъчната база в рамките на 12–18 месеца и да прекрати нарастващото разминаване между оценките и пазарните реалности. Подобна реформа вече се подготвя в Румъния, където държавата увеличава данъчните оценки с 70%.



Ганев посочи, че първо трябва да бъде реформирана системата за такса смет, която също се изчислява на база данъчната оценка, и едва след това да се повишава самата данъчна база, съобщи БЛИЦ

