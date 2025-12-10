Сделките замръзват. Какви са съветите на брокерите

Брокери на недвижими имоти са категорични, че присъединяването към еврозоната само по себе си няма да доведе до автоматично поскъпване на жилищата. Според Полина Стойкова, изпълнителен директор на голяма агенция за недвижими имоти, цените не могат да бъдат изкуствено надувани, защото за всяка сделка е нужен реален купувач. Тя допълва, че на пазара стоят множество оферти, които не намират нов собственик от дълго време, съобщава „Марица“.

Първите месеци на 2025 г. обаче се отличаваха с изключително активна търговия — сделки се финализираха бързо, интересът обхващаше всички типове имоти, а купувачите бързаха, притиснати от усещането, че „сега е моментът“.

Към края на годината ситуацията е напълно различна. Очакването на еврото кара купувачите да бъдат много по-внимателни, а продавачите — по-резервирани. Много собственици пускат имоти на високи цени, но без належаща нужда да продават, което води до видимо забавяне на пазара — тенденция, която вероятно ще се запази до края на годината.

Габриела Иванова, председател на пловдивския клон на Национално сдружение „Недвижими имоти“, вижда по-оптимистични сигнали. Според нея след умерения спад в средата на 2025 г. финалът на годината изглежда много по-силен, а интересът е насочен основно към новото строителство.

Тя отбелязва, че макар инвеститорите да имат значителен брой предварителни договори, все по-честата поява на гъвкави схеми на плащане подсказва очаквано охлаждане на пазара в началото на 2026 г. Според Иванова следващата година ще донесе сериозно раздвижване в сегмента на наемите — пазар, в който Пловдив изостава, но предстои да се активизира, съобщи БЛИЦ

