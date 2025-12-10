ЕС отвръща на удара! Нов клас евтини коли борят китайската инвазия

ЕС напредва с плановете си за нов клас достъпни електромобили, съобщават Nikkei, Automotive World, цитирани от CarScoops. Новият клас „е коли“ ще бъде отговор на китайската инвазия, като предвижда създаване на облекчени регулации и технически изисквания за по-малки градски електрически коли.

Това ще помогне на производителите да намалят разходите и да постигнат ниски цени. Очакванията са, че цените на тези модели ще са между 15 000 и 20 000 евро, пише carmarket.bg.

Според Nikkei Asia, японските kei автомобили ще се вписват перфектно в новите изисквания без да се налагат допълнителни модификации. Automotive World пък посочва, че новият клас ще е от голяма полза за Stellantis, Renault и Volkswagen, които ще могат да предложат по-евтини градски електромобили и да повишат приходите си.

Всички те вече разработват активно подобни по-евтини EV. Не е ясно обаче дали те ще се впишат в новите изисквания или ще трябва да бъдат направени още по-компактни и евтини модели. Амбицията е новите изисквания да спомогнат за намаляване на цените на EV с 10% до 20%.

Големият въпрос е и дали самите потребители ще харесат идеята. Пазарът от много време се насочва към по-големите автомобили. SUV са предпочитани и отдавна изместиха хечбеците.

Въпреки това браншът и политиците изглеждат уверени, че ще има интерес към евтини градски EV. Нужно е просто да бъдат създадени, което в момента е сложно заради множеството регулации и изисквания, които оскъпяват колите.

Очаква се черновата да бъде представена съвсем скоро. Тя ще бъде отправната точка за потенциално дълъг бюрократичен процес, което е следващото предизвикателство. ЕС трябва да ускори процедурата и като цяло да свикне да работи по-бързо, тъй като останалите региони и държави нямат такива пречки.

