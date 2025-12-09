Тежък удар по шофьорите! Неприятна промяна с годишния технически преглед

След като веднъж тази година вече поскъпна годишният преглед на леките коли, средната му цена стана между 70 и 90 лева. След като КЗП обяви началото на проверка заради още по-високи цени, от Нова телевизия направиха съпоставка. В различни пунктове в страната в момента цената на прегледа стига дори до 150 лева. В София трудно вече можем да намерим пункт с цена под 100 лева.

Масови проверки по пунктовете за годишни технически прегледи започва Комисията за защита на потребителите в цялата страна. Акцията цели да провери обосновано ли е скорошното увеличение на цените на услугата за леки автомобили, която е задължителна за всеки собственик на кола.

Затова и все повече граждани подават жалби към КЗП, която вече започна проверки по пунктовете. В случай, че бъде установено необосновано покачване - следват глоби. Те са от 5000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 10 000 до 200 000 лева при повторно.

„Всички ценообразуващи фактори, които влияят върху определянето на цената, моментни цени, цени към определен предходен период и становище на дружествата по отношение на всички релевантни факти по определяне на цени”, обясни председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.

Като причина за увеличението бившият автомобилен състезател Румен Дунев вижда големия брой пунктове в страната и малко клиенти на места. „Противно на всяка една икономическа логика, вместо да се намали цената и да се увеличи броят на прегледите, има колеги, които вдигат цената, за да могат да оцелеят и да не затворят бизнеса”, твърди Дунев.

