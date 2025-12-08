Обрат! ЕК с неочакван ход за автомобилния сектор

Европейската комисия отложи с една седмица публикуването на внимателно следените предложения за автомобилния сектор, които биха могли да отслабят забраната от 2035 г. за нови автомобили, отделящи въглероден диоксид (CO2), потвърди ЕК пред агенция Ройтерс.



По-рано проект на дневен ред на Комисията, видян от агенцията, показа, че блокът ще отложи публикуването на пакета си за автомобилната индустрия, заедно с плановете за разширяване на първата в света тарифа за въглеродни емисии, за да се включат перални машини и други произведени продукти. И двете трябваше да бъдат публикувани в сряда, но сега са насрочени за 16 декември, предава БНР.



Говорител на Комисията потвърди новата дата за предложенията за автомобилната индустрия, но отказа да потвърди сроковете за останалите политики.



Политиката за вредните емисиите от автомобили до 2035 г. се следи особено внимателно от производителите на автомобили и правителствата, включително Германия и Италия, които искат ЕК да позволи продължаване на продажбите на plug-in хибриди и автомобили с двигатели с вътрешно горене, работещи с така наречените CO2-неутрални горива, като тези, произведени от посевни култури или отпадъци.



В сегашния си вид мярката ефективно би забранила продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене.



Европейските производители на автомобили заявиха, че се нуждаят от гъвкавост по отношение на политиката за автомобили до 2035 г., за да се справят с по-бавните от очакваното продажби на електрически превозни средства и ожесточената конкуренция от страна на Китай.



Но отслабването на политиката може да попречи на климатичните цели на ЕС, тъй като това би означавало повече автомобили, отделящи въглероден двуокис, по пътищата на Европа до 2050 г., когато Съюз се е ангажирал да постигне нулеви нетни емисии в цялата си икономика.



Някои европейски служители предположиха, че предложенията за автомобилния сектор биха могли да бъдат отложени допълнително, за началото на 2026 г.



Освен планираното разширяване на тарифата по механизма за корекция въглеродни емисии на границата (CBAM), за да обхване повече продукти, Брюксел подготвя и предложения за предотвратяване на заобикалянето на мярката от чуждестранни компании.



Съгласно предложение, което все още е на път да влезе в сила от януари, тарифата на ЕС за въглеродни емисии на границата ще налага такси върху емисиите на CO2 от вносни стоки, включително стомана, алуминий и цимент.



В проекта за дневен ред на Комисията се казва, че ЕК също така ще отложи до 28 януари 2026 г. така наречената политика "Индустриален ускорител", която определя изисквания за приоритизиране на местно произведените продукти.



Предложението е опит за стимулиране на европейските индустрии в условията на по-евтин внос от Китай, но и то раздели страните от ЕС, посочва Ройтерс.



Правителства, включително Франция, подкрепят идеята, но други, включително Швеция и Чехия, предупреждават, че изискванията за "купуване на местни стоки" биха могли да възпрат инвестициите, да повишат цените при държавните търгове и да навредят на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб.

