Ето ги най-издръжливите на ръжда автомобили на старо

Купувачите на употребявани коли през 2025 все повече се ръководят от международните индекси за устойчивост на корозия

Снимка: Freepik
07 дек 25 | 13:49
Агенция Стандарт

Ръждата "изяжда" лонжероните, праговете, подрамите и окачването на автомобила, което води до скъпи и нерентабилни ремонти. Затова купувачите на употребявани коли през 2025 все повече се ръководят от международните индекси за устойчивост на корозия - по-специално TÜV Report, ADAC, проучването AutoBild Krostest, както и мненията на сервизите, предава "Атутомедия".

Ето ги най-издръжливите на ръжда модели, предлагани на пазара втора ръка:

1. Toyota RAV4 (III-IV поколение)

2. Honda CR-V (III-IV поколение)

3. Mazda CX-5 (след фейслифта през 2015)

4. Lexus RX (трето поколение)

5. Volkswagen Tiguan (първо поколение)

6. Subaru Forester (SJ)

7. Mercedes-Benz E-Class W212

8. Volvo XC60 (I поколение)

9. Toyota Corolla (E150/E170)

10. Skoda Octavia A7

