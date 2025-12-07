Ето ги най-издръжливите на ръжда автомобили на старо

Ръждата "изяжда" лонжероните, праговете, подрамите и окачването на автомобила, което води до скъпи и нерентабилни ремонти. Затова купувачите на употребявани коли през 2025 все повече се ръководят от международните индекси за устойчивост на корозия - по-специално TÜV Report, ADAC, проучването AutoBild Krostest, както и мненията на сервизите, предава "Атутомедия".
Ето ги най-издръжливите на ръжда модели, предлагани на пазара втора ръка:
1. Toyota RAV4 (III-IV поколение)
2. Honda CR-V (III-IV поколение)
3. Mazda CX-5 (след фейслифта през 2015)
4. Lexus RX (трето поколение)
5. Volkswagen Tiguan (първо поколение)
6. Subaru Forester (SJ)
7. Mercedes-Benz E-Class W212
8. Volvo XC60 (I поколение)
9. Toyota Corolla (E150/E170)
10. Skoda Octavia A7
