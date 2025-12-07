Внимавайте при покупката на тези коли втора ръка

Сайтът CarComplaints.com събра хиляди оплаквания от реални собственици и идентифицира най-проблемните автомобили през последните години.

Няколко автомобила Jeep са в антикласацията. Grand Cherokee 2014-2015 има проблеми с 8-степенната си автоматична трансмисия ZF. Шофьорите описват подскачания, забавяния при превключване и потрепвания по време на шофиране.

Jeep Cherokee от 2014 г. не се различава много от по-големия си "брат". Трансмисията му започва да трепти преди 40 000 мили. Понякога собствениците просто се отказват и сменят колата.

Hyundai Elantra от 2013 г. си е спечелила репутацията заради шума в двигателя и преждевременно износва гумите.

Nissan Altima от 2013 г. попадна в списъка заради CVT трансмисията си. Тя прегрява, приплъзва и издава неприятен бръмчащ шум. Повечето автомобили са извън гаранция, така че ремонтите са за сметка на собствениците.

Дори Toyota RAV4 от 2019 г. изненадва с броя на оплакванията – над хиляда. Хората описват потрепване при ниски скорости и шумно ускорение. Съществува сервизен бюлетин на Toyota за актуализация на фърмуера, но тя не е официално обявена.

Honda Accord от 2003 г. страда от повреди в трансмисията преди 100 000 мили, а Ford Explorer от 2002 г. дори по-рано. Освен това лагерите се повреждат, а каросерията под задното стъкло се напуква.

