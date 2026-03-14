Известен климатолог: Чака ни голяма изненада през лятото

Предстоящият климатичен феномен Ел Ниньо може да се окаже най-мощният за последното десетилетие и да доведе го огромни изненади през лятото и следващата зима.

Това обяви специалистът на метеорологичния център Фобос Михаил Леус в своя Telegram канал.

Според международния експерт това природно явление е свързано с необичайно повишаване на температурата на водната повърхност на Тихия океан, което води до рязко повишаване на глобалните температури и предизвиква опасни метеорологични условия в цялата планета.

Според прогнози на Националната администрация за океани и атмосфера на САЩ, Ел Ниньо ще се възобнови между юни и август и ще продължи поне до края на 2026 г., каза Леус.

Метеоролозите очакват, че най-изразеният ефект ще се прояви през идващата есен и зима.

В резултат на това 2026 и 2027 г. имат всички шансове да оглавят класацията на най-топлите години в историята на метеорологичните наблюдения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com