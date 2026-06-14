Обявиха най-добрите коли на 2026! Неочакван победител

Британското списание Autocar връчи годишните си награди за най-добрите автомобили.

Те отличават не само чисто нови модели, но и такива, които се произвеждат от няколко години. Освен това, индивидуални награди се връчват на личности от автомобилната индустрия за техните заслуги към нея.

Роудстърът Mazda MX-5 неочаквано се оказа абсолютен победител. Журито похвали неговото управление и достъпна цена.

Най-добрите автомобили на годината на Autocar:

Най-добър автомобил за шофьора – Porsche 911 GT3 Touring

Най-добър хибрид – Honda Prelude;

Най-голям автомобил – Kia PV5;

Най-достъпен автомобил – Dacia Duster;

Най-добър компактен автомобил – Renault Twingo;

Най-добър автомобил мечта – Morgan Supersport;

Най-добър седан – Mercedes CLA Electric;

Най-добро инженерство – BMW Neue Klasse Electric Cars.

Renault беше обявен за производител на годината. Сред личностите бяха почетени бяха главният изпълнителен директор на Lamborghini Стефан Винкелман, главният изпълнителен директор на FIAT Оливие Франсоа, главният изпълнителен директор на Skoda Клаус Целмер и дизайнерът Джулиан Томпсън, създал Lotus Elise и Range Rover Evoque.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com