Промените в климата. Една добра и една страшна новина

Тази седмица започна световната конференция на ООН за климата с фокус върху адаптирането към климатичните промени и изграждането на устойчиви икономики.

Насред тревожните тенденции и песимистичните статистики, има и добра новина – озоновата дупка над Антарктида е започнала да намалява. Това става ясно от последните данни на Световната метеорологична организация.

Според доклада този жизненоважен защитен слой е върнал нивата си от 80-те години на 20. век, предаде бТВ.

Ако продължат глобалните действия за ограничаване на количествата вредни емисии в атмосферата, озоновата дупка може да се затвори напълно до средата на този век.

В същото време обаче учените предупреждават, че за последните 10 години глетчерите в Швейцария са загубили една четвърт от общия си обем. А до края на века могат да се стопят почти изцяло.

Швейцарската гара Мортераш се намира на едва три километра от алпийския ледник и е част от маршрута на една от най-живописните железопътни линии в света. Линията свързва Швейцария и Италия през Алпите. Всеки ден стотици туристи спират на гарата, за да зърнат глетчера с очите си. През последните години ледената шапка все повече изчезва.

„Днес ледникът се отдръпнал, но преди време цялата околност беше напълно покрита с ледена обвивка. Тук преди имаше леден къс с височина 100 метра, издигащ се на склона отсреща, дълъг километри. През последните десетилетия всичко това вече го няма“, казва журналистът Барт Рейжнен.

Днес мястото се е превърнало в туристическа пътека.

„Не съм сигурна колко е дълга, но е сериозна разходка. По пътеката има табели, които показват докъде преди е стигал ледникът“, обяснява Хелън Еккер, - специалист по климатичните промени. По пътеката има табели, които показват докъде преди е стигал ледникът, а малко по-напред може да видим и нивото през 1985. Тук можем реално да проследим как ледникът се отдръпва все по-бързо и по-бързо“, казва още Еккер. „Намираме се на около три километра от началото на пътеката, където сега започва ледникът.

До 2023- та ледът е стигал дотук. През последните две години това пространство се е разтопило. Както виждате, съм пред вас по тениска. Много е топло. И в този момент ледникът продължава да се топи. Буквално виждате как ледът се отдръпва пред очите ви“, посочва Барт Рейжнен.

Според проучвания през последните 25 години близо 40% от обема на ледниците в Алпите се е разтопил. Промените изненадват дори и учените, а последствията засягат всички нас.

