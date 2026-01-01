Обрат в скандала с дроновете над резиденцията на Путин

Служители на Агенцията за национална сигурност на САЩ са стигнали до извода, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове. Това пише американският вестник „Уолстрийт джърнъл“, цитиран от Ройтерс, като уточнява, че информацията се основава на разузнавателни данни на САЩ.

Световната агенция прави уговорката, че към момента не е успяла да потвърди по независим път тези твърдения, нито да получи официален коментар от украинска страна относно изводите на американското разузнаване.

По-рано Русия обяви, че Украйна е извършила мащабна атака срещу резиденцията на руския държавен глава във Валдай, Новгородска област, като по твърдения на Москва са били използвани 91 дрона с голям обсег. Съобщението беше разпространено от руските власти като поредно доказателство за ескалация на конфликта.

Украинският президент Володимир Зеленски определи обвиненията като „лъжа“ и отрече Киев да има каквато и да е връзка с подобна операция.

Твърденията за атака срещу резиденцията на руския президент се появиха на фона на засилената война с дронове между Русия и Украйна през последните месеци, включително удари дълбоко в тила и на двете страни. Подобни инциденти вече неведнъж са били използвани от Москва и Киев за политически послания и обвинения на международната сцена.

