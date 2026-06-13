Украински дронове удариха възлово руско съоръжение
Пожар избухна край Тихорецк, стратегически пункт за руската горивна логистика
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Пожар избухна край Тихорецк, стратегически пункт за руската горивна логистика
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