Украински дронове удариха възлово руско съоръжение

Пожар е избухнал в петролна база в предградията на руския град Тихорецк в Краснодарския край след атака с украински дронове, съобщи Би Би Си, като се позова на данни на местния оперативен щаб. Според руските власти огънят е възникнал „вследствие падане на отломки от безпилотни летателни апарати“. По предварителна информация няма пострадали.

От оперативния щаб съобщиха още, че в Тихорецкия район безпилотните апарати са повредили и две високоволтови електропреносни линии. Властите не уточняват размера на нанесените щети, но районът вече е бил обект на подобна атака по-рано този месец.

Последният удар срещу нефтобазата край Тихорецк беше на 12 март. Тогава руските медии съобщиха, че пожарът е обхванал площ от около 3,8 хил. квадратни метра. В гасенето са участвали приблизително 260 души, а движението по близкия път е било временно прекъснато. Според съобщенията в града е било отчетено и превишение на допустимите нива на вредни вещества във въздуха. Пожарът беше окончателно потушен на следващия ден - 13 март.

Източници на украинската агенция Интерфакс-Украйна от Службата за сигурност на Украйна потвърдиха, че атаката е била насочена към петролния възел в Тихорецк. По думите им това е един от най-големите центрове за претоварване на нефт в южната част на Русия. В района се намират голяма нефтена база и терминал, които имат ключова роля в логистиката на руските горива и нефтопродукти.

Украйна нееднократно е атакувала нефтопреработвателни и складови съоръжения на руска територия, включително в Краснодарския край. Киев твърди, че тези обекти са свързани с снабдяването на руската армия и представляват легитимни цели в рамките на войната.

