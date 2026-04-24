Напрежение в Черно море. Руски дронове удариха чужд кораб

Два руски дрона са поразили товарен кораб под флага на Сейнт Китс и Невис, докато е преминавал през украински морски коридор към пристанище край Одеса. Атаката е предизвикала пожар на борда, който е бил овладян от екипажа, без данни за пострадали моряци. Информацията е потвърдена от украинската администрация на морските пристанища и цитирана от Ройтерс. Инцидентът идва на фона на засилени удари в региона и продължаващо напрежение в Черно море.

По данни на Укринформ, при паралелни атаки в района на Одеса са загинали двама души и са били ранени 14. Ройтерс уточнява, че жертвите са възрастна двойка.

Ударите са засегнали и жилищни сгради, откъдето са евакуирани десетки хора. Спасителните екипи са оказали помощ на пострадалите на място, като част от ранените са били транспортирани за лечение.

Случаят показва, че морските коридори, използвани за търговско корабоплаване, остават изложени на риск, въпреки опитите за гарантиране на сигурността им.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com