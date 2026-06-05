Нощ на удари в Украйна след писмото на Зеленски до Путин

Руски бомбардировки убиха трима души през изминалата нощ в различни области на Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски отново призова за прекратяване на огъня и предложи директна среща с Владимир Путин.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че Русия е изстреляла общо 2 ракети и 216 дрона с голям обсег, като 198 от безпилотните апарати са били свалени. Москва от своя страна обяви, че е унищожила 123 украински дрона през нощта, включително над Московска област.

Масирана нощна атака и взаимни съобщения за свалени дронове

Украинската армия съобщи за една от поредните масирани нощни атаки срещу страната. По данни на Киев руските сили са използвали 2 ракети и 216 дрона с голям обсег, като противовъздушната отбрана е свалила 198 от тях. Въпреки това част от ударите са довели до жертви, ранени и щети по жилищни сгради.

Руското министерство на отбраната също съобщи за мащабна атака с украински дронове. Според Москва през нощта са били свалени общо 123 безпилотни апарата, включително над Московска област. В съобщението не се посочват свалени дронове над района на Санкт Петербург, където днес руският президент Владимир Путин се очаква да се обърне към участниците в Петербургския икономически форум.

Херсон и Запорожие под удар

В южния украински град Херсон руска атака с дронове уби 75-годишен мъж. Ръководителят на военната администрация в Херсон Ярослав Шанко съобщи в Телеграм, че мъжът е починал от раните си след атака, извършена вчера в 22:48 часа местно и българско време.

В Запорожие ударът е довел до много повече пострадали. Ръководителят на военната администрация в Запорожка област Иван Федоров заяви, че броят на ранените продължава да расте, тъй като хората все още търсят медицинска помощ. По последни данни са регистрирани 16 пострадали.

„Броят на хората, ранени при вражеската атака срещу Запорожие продължава да расте. Хората все още търсят медицинска помощ. Към момента са регистрирани 16 жертви“, заяви Федоров.

По думите му сред ранените има и 9-годишно момиче, а един човек е бил убит. При атаката са нанесени щети на многоетажна жилищна сграда в град Запорожие.

Жена загина при удар в Днипропетровска област

Още една жертва е регистрирана в източната Днипропетровска област. Ръководителят на Днипропетровската военна администрация Олександър Ганжа съобщи, че руска атака с дронове и артилерия е убила жена в Павлоград.

Така общият брой на загиналите при нощните руски удари достигна трима души. Атаките показват, че въпреки дипломатическите сигнали и новите призиви за преговори бойните действия продължават със силен интензитет в различни части на Украйна.

Призивът на Зеленски и неизвестният отговор на Москва

Нощните удари се случиха малко след като Зеленски публикува отворено писмо до Путин на сайта на украинското президентство. В него украинският лидер предложи директна среща с руския президент, за да бъде договорено слагане на край на войната.

Киев настоява, че прекратяването на огъня е необходимо, за да се отвори път към реални преговори. Засега обаче няма ясен знак, че Москва е готова да приеме подобен формат. На този фон новите атаки срещу Херсон, Запорожие и Днипропетровска област подчертават разминаването между дипломатическите послания и ситуацията на терен.

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