Най-малко 12 души загинаха при земетресението във Филипините ОБНОВЕНА

Най-малко 12 души загинаха, а над 200 бяха ранени, вследствие на силното земетресение във Филипините днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради.Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер удари в понеделник региона Минданао в южната част на Филипините, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS). След труса бяха издадени предупреждения за цунами във Филипините, както и в съседните Индонезия и Япония, съобщава CNN.

Земетресението е станало около 07:37 ч. местно време на дълбочина приблизително 35 километра.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология (Phivolcs) съобщи, че епицентърът е бил край бреговете на град Генерал Сантос в провинция Сарангани, разположена в най-южната част на остров Минданао.

От института издадоха предупреждение за цунами и призоваха жителите на крайбрежните райони незабавно да се евакуират. Според американската система за предупреждение за цунами в някои части на Филипините се очакват вълни с височина между 1 и 3 метра над нормалното морско равнище.

Снимки, разпространени от местните власти в Генерал Сантос, показват разрушени магазини и повредени сгради след силния трус.

Земетресението удари страната в деня, когато учениците се върнаха в училище за началото на новата учебна година.

Видеоклипове в социалните мрежи показват десетки уплашени ученици от начални училища, приклекнали на открито, докато земята под тях се люлее силно в провинция Давао Оксидентал. Други кадри показват рухнал покрив на гимназия в провинция Давао дел Сур, докато учениците са били изведени на спортната площадка. И в двата случая няма данни за пострадали.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че е разпоредил на всички държавни институции незабавно да започнат евакуация на населението и спасителни операции.

„Към нашите сънародници в засегнатите провинции – моля, спазвайте предупрежденията за цунами. Незабавно се преместете на по-високи места. Не чакайте. Животът ви е по-ценен от всичко, което може да оставите след себе си“, заяви той.

Провинция Сарангани, откъдето идват повечето снимки на разрушенията, е дом на около 580 000 души.

Началникът на полицията в град Алабел Бенджи Анчета съобщи пред Ройтерс, че сградата на местното полицейско управление е получила пукнатини непосредствено след земетресението, което е станало по време на церемония по издигане на националния флаг.

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