Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
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9-метров кратер се отвори след пороите
Спасителните операции продължават шести ден, докато хеликоптери доставят лекарства и помощи в засегнатите райони
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
„Ако бяхме изчакали още 10 минути, днес нямаше да можем да говорим с вас“, каза той
Илияна Йотова изрази солидарност с пострадалите, а ЕС отпусна 2 млн. евро хуманитарна помощ за засегнатите от бедствието
Спасителните екипи продължават издирването, а в Читуан 229 открити тела все още не са идентифицирани заради тежкото им състояние
Всички летища в щата вече са отворени
Стихията се очаква да достигне района през уикенда
Епицентърът е бил на 68 километра северозападно от град Енде
Над 6000 души останаха блокирани на летище „Нарита“, а 26 000 домакинства са без ток
Спасиха момченце под развалините в Колмубия
Хиляди туристи останаха без полети в разгара на сезона, а въздушното пространство над Сицилия е ограничено
Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено, казва тя
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Гватемала обяви второто най-високо ниво на тревога
Няма пострадали
Трусът беше усетен и в Гватемала и Ел Салвадор, засега няма данни за жертви и сериозни щети
Вилнее край Филипините
Очаква се стихията да достигне континенталната част на страната, след като премине през северната част на Тайван
680 000 деца във Венецуела спешно се нуждаят от хуманитарна помощ